Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак оценил расклад сил в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак высказался о фаворитах нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА.

«Бавария» способна победить любого оппонента. Однако следует учитывать динамику: в прошлом сезоне они проиграли «Интеру» в 1/4 финала. Именно по этой причине «Бавария» для меня не является абсолютным фаворитом, а скорее претендентом на победу. «Манчестер Сити» я тоже не назову главным фаворитом, учитывая их прошлые выступления и пережитые проблемы.

«Реал»? Тоже нет. Положение дел там примерно как в «Манчестер Сити».

Кто является фаворитом? Разумеется, «Барселона». Это добротная команда, особенно восхищает Ламин Ямаль – у них есть невероятный футболист, способный изменить ход матчей, – и Ханси Флик, тренер, который идеально вписывается. Несомненно, среди главных фаворитов необходимо назвать и «Пари Сен-Жермен», действующего победителя. Под руководством тренера Луиса Энрике команда стала топовой», — приводит слова Баллака Bild.

Помимо этого, Баллак заявил, что и «Челси» способен удивить в нынешнем розыгрыше турнира.

