«Трансферы работают». Президент «БроукБойз» — об игре Смолова и Ари в Кубке России

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об игре нападающих команды Фёдора Смолова и Ари в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Леон Сатурном» (2:0). Команды играли на стадионе «Леон Арена» (Раменское).

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

«Хорош! Трансферы работают мои, моя связочка Смолов-Ари работает!» — сказал Егоров в видеообращении в телеграм-канале.

Фёдор Смолов и Ари присоединились к «БроукБойз» летом текущего года. В игре с «Сатурном» оба экс-форварда сборной России отметились голами. Смолов забил 158-й мяч в карьере и сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим «Зенита» Андреем Аршавиным.

