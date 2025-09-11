Скидки
Главная Футбол Новости

Матия Попович поделился эмоциями после перехода в ЦСКА из «Наполи»

Комментарии

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Матия Попович высказался о своём переходе в московский клуб. Ранее сербский футболист являлся игроком «Наполи». 19-летний Попович подписал контракт с армейцами сроком на три года.

«Я очень счастлив, что перешёл в такой большой клуб. Меня переполняет желание скорее выйти на поле и показать свои лучшие качества. Я сделал выбор в пользу ЦСКА, потому что ЦСКА и «Партизан» – братские клубы, а для меня это автоматически означает, что ЦСКА – самый великий и главный клуб в России», — приводит слова Поповича пресс-служба красно-синих в телеграм-канале.

Попович является воспитанником сербских «Партизана» и «Воеводины». Полузащитник перешёл в «Наполи» в 18 лет. В минувшем сезоне в составе молодёжной команды неаполитанцев Попович принял участие в 26 матчах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

