Фёдор Смолов: я готов к новой жизни без футбола

Фёдор Смолов: я готов к новой жизни без футбола
Нападающий Фёдор Смолов заявил, что готов к новой жизни без футбола. Минувшим летом 35-летний футболист покинул «Краснодар».

«Мне не обидно, что сейчас у меня нет устраивающих меня предложений. Мне 35 лет, и я доволен своей карьерой. Весной, когда я уже мало выходил на поле, мысленно готовил себя к тому, что это лето может стать отправной точкой в жизнь без футбола.

Пока он есть, но я готов к этой новой жизни. У меня есть другая работа, много нового и интересного. Есть возможность путешествовать, знакомиться с новыми людьми, открывать новые сферы жизни», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

