Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана перешёл в «Трабзонспор» на правах аренды

«Трабзонспор» на своей странице в социальной сети X объявил об аренде вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, рассчитанной до конца сезона-2025/2026.

Ранее появлялась информация об отсутствии у турецкого клуба права выкупа 29-летнего голкипера.

Онана перешёл в стан «красных дьяволов» из «Интера» летом 2023 года. За этот период камерунский вратарь принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в 24 из которых он отыграл «на ноль». При этом в этих встречах голкипер пропустил 150 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

