Смолов: надеюсь, моя ситуация не повлияет на участие в следующем раунде Кубка России

Смолов: надеюсь, моя ситуация не повлияет на участие в следующем раунде Кубка России
Российский нападающий Фёдор Смолов, забивший во второй игре кряду в составе «БроукБойз» в Кубке России, выразил надежду, что нашумевшая история с его дракой в московском кафе не повлияет на его футбольную жизнь.

«Вся ситуация происходит со мной, поэтому ничего нового в последних новостях я не увидел. Надеюсь, это не повлияет на моё участие в следующем раунде Кубка», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

У Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее Фёдор принёс извинения за случившееся. На днях стало известно, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело.

