Фёдор Смолов рассказал, каких спортсменов хочет пригласить на свой подкаст

Нападающий медиаклуба «БроукБойз» Фёдор Смолов поделился планами относительно будущих гостей своего подкаста Smol Talk.

«Год назад я договорился о подкасте с Сашей Овечкиным, но, к сожалению, он не смог прийти. Было бы классно это сделать. Ещё не вышло записать подкаст с Андреем Рублёвым, но с ним мы запишем. Вижу, что аудитория требует больше спортсменов, преимущественно — футболистов. Но хочется расширять границы», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фёдор Смолов стал свободным агентом летом 2025 года. Его контракт с «Краснодаром» истёк в конце прошлого сезона. Ранее футболист также выступал за «Динамо», «Локомотив» и ряд других команд.

