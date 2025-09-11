Скидки
ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Энрике Кармо

ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Энрике Кармо
Комментарии

Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Энрике Кармо. Трудовое соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца сезона-2029/2030. Игрок будет выступать в составе красно-синих под 37-м номером.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу». В составе взрослой команды бразильского клуба полузащитник принял участие в семи матчах, где он отметился результативной передачей. Также Кармо играл за сборную Бразилии на юношеском и молодёжном уровнях.

После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 15 очков и на текущий момент занимает второе место. В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом». Игра состоится 14 сентября.

Новости. Футбол
