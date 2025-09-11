Нападающий Жота Силва переходит из «Ноттингем Форест» в «Бешикташ» — Романо

Нападающий Жота Силва близок к переходу из «Ноттингем Форест» в «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Футболист пополнит состав турецкой команды на правах аренды за € 3 млн, стоимость опции выкупа составит €17 млн. Отмечается, что при выполнении некоторых условий выкуп прав на игрока станет обязательным.

Жота Силва ранее выступал за «Пасуш де Феррейра», «Каза Пия», «Виторию Гимарайнш» и ряд других команд. В «Ноттингем Форест» он перебрался в 2024 году, за «лесников» он на данный момент провёл 38 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.