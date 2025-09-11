Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 11 сентября, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 11 сентября, календарь, таблица
Комментарии

11 сентября состоялись три матча третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Результаты матчей Кубка России 11 сентября:

«Иркутск» – КДВ — 3:0;
«Амкал» – «Салют Белгород» — 2:1;
«Леон Сатурн» – «БроукБойз» — 0:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале минувшего розыгрыша турнира красно-синие победили «Ростов». Основное время матча закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» со счётом 1:0.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Фото
Transfermarkt добавил на сайт профиль 70-летнего Медведева как действующего футболиста

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android