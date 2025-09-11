Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 11 сентября, календарь, таблица

11 сентября состоялись три матча третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Результаты матчей Кубка России 11 сентября:

«Иркутск» – КДВ — 3:0;

«Амкал» – «Салют Белгород» — 2:1;

«Леон Сатурн» – «БроукБойз» — 0:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале минувшего розыгрыша турнира красно-синие победили «Ростов». Основное время матча закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» со счётом 1:0.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!

Материалы по теме Фото Transfermarkt добавил на сайт профиль 70-летнего Медведева как действующего футболиста

Самые титулованные футбольные клубы России: