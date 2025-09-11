Скидки
Новичок ЦСКА Энрике Кармо высказался о переходе в московский клуб

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Энрике Кармо поделился эмоциями от перехода в стан красно-синих. Ранее 18-летний футболист выступал в составе «Сан-Паулу».

«Я очень счастлив. Для меня большая честь быть в этом клубе. С нетерпением жду дебюта и хочу подарить много радости нашим болельщикам. Очень хочу сыграть первый матч за ЦСКА.

Дебютировать — это то, что я хочу сейчас больше всего. Я очень этого хочу, хочу выигрывать титулы, забивать голы и дарить много радости болельщикам», — сказал Кармо в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Трудовое соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца сезона-2029/2030. Игрок будет выступать в составе красно-синих под 37-м номером.

