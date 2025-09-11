Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марсьяль продолжит карьеру в Мексике — Романо

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, права на которого принадлежат греческому АЕКу, близок к переходу в мексиканский «Монтеррей». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, «орлы» согласились отпустить игрока в Мексику для прохождения медицинского обследования перед будущим трансфером.

Марсьяль является воспитанником «Лиона», ранее он также выступал за «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Севилью». В 24 матчах за АЕК футболист забил девять голов и отдал две результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза оценивается в € 7,5 млн.