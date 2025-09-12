Скидки
Московское «Торпедо» осуществило восемь сделок в последний день трансферного окна

Московское «Торпедо» осуществило восемь сделок в последний день летнего трансферного окна. Пять из них — входящие трансферы, остальные три сделки — уходы из клуба. Напомним, трансферное окно в России закрылось 11 сентября в 23:59 мск.

20-летний атакующий полузащитник Руслан Червяков перешёл в «Чайку». 30-летний хавбек Александр Ломакин перебрался из «Оренбурга» в «Торпедо». 30-летний защитник Олег Кожемякин присоединился к чёрно-белым на правах аренды из «Сочи».

Выступавший за «Торпедо» с февраля 2024-го Андрей Костин расторг контракт с клубом. 20-летний форвард Андрей Дунай был арендован «автозаводцами» у клуба «Леон Сатурн». Воспитанник «Зенита» Даниил Шамкин покинул «Торпедо» и присоединился к «КАМАЗу» на условиях аренды.

Из «Урала» перешёл нападающий Алексей Каштанов. У «Крыльев Советов» был арендован форвард Владислав Шитов.

