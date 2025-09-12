Скидки
Новичок ЦСКА Пополитов: готов проявлять себя с первых дней, а настрой оцениваю на 100%

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Глеб Пополитов поделился эмоциями от подписания контракта с красно-синими.

«Готов проявлять себя с первых дней, а свой настрой оцениваю на 100%. Думаю, что адаптация не займёт много времени, потому что мой сезон уже начался, и процесс перехода из одной лиги в другую должен пройти плавно. Надеюсь стать частью истории такого великого клуба как ЦСКА», — приводит слова Пополитова пресс-служба красно-синих в телеграм-канале.

С лета 2025 года Пополитов являлся футболистом «Чайки». По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего полузащитника составляет € 150 тыс.

