Стало известно, с кем «Амкал» и «БроукБойз» сыграют в четвёртом раунде Кубка России

Медиафутбольный клуб «Амкал» сыграет с «Енисеем», а медийная команда «БроукБойз» встретится с саратовским «Соколом» в четвёртом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Сегодня, 11 сентября, в третьем раунде турнира «Амкал» обыграл «Салют Белгород» со счётом 2:1, а «БроукБойз» победили «Леон Сатурн» со счётом 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале минувшего розыгрыша турнира красно-синие победили «Ростов». Основное время матча закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» со счётом 1:0.

Материалы по теме Медведев обратился к болельщикам «Амкала» после победного матча с «Салютом»

Самые титулованные футбольные клубы России: