Главная Футбол Новости

Смолов сделал публикацию после победы «БроукБойз» в матче Кубка России с «Леон Сатурн»

Комментарии

Нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов поделился эмоциями после победы медийной команды в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Леон Сатурн» со счётом 2:0. В этой игре 35-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

«Как описать эмоции от игры — пока не знаю. Всегда приятно побеждать и особенно, когда получается забить. Очень рад, что прошли дальше, что теперь есть возможность приехать в Саратов и впервые сыграть в моём родном городе! Это точно будет особенный матч для меня!

Ещё одна приятная ачивка — догнал Андрея Сергеевича по голам в карьере. Вспомнил об этом уже в моменте, когда мяч оказался в воротах. До этого фулл фокус был на результате.

Не знаю, догнал ли кого-нибудь после этой игры Ари, но сыграть с ним снова на одной поляне — это что-то из ностальгии. Он тоже пытался отдать мне пас в моменте с моим голом, но чуток не долетел до мяча орёл.

Ещё раз спасибо всем, кто болел за нас сегодня! До встречи в Саратове! Связь», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

В четвёртом раунде Пути РПЛ Кубка России «БроукБойз» встретятся с «Соколом» из Саратова.

