Смолов сделал публикацию после победы «БроукБойз» в матче Кубка России с «Леон Сатурн»

Нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов поделился эмоциями после победы медийной команды в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Леон Сатурн» со счётом 2:0. В этой игре 35-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу.

«Как описать эмоции от игры — пока не знаю. Всегда приятно побеждать и особенно, когда получается забить. Очень рад, что прошли дальше, что теперь есть возможность приехать в Саратов и впервые сыграть в моём родном городе! Это точно будет особенный матч для меня!

Ещё одна приятная ачивка — догнал Андрея Сергеевича по голам в карьере. Вспомнил об этом уже в моменте, когда мяч оказался в воротах. До этого фулл фокус был на результате.

Не знаю, догнал ли кого-нибудь после этой игры Ари, но сыграть с ним снова на одной поляне — это что-то из ностальгии. Он тоже пытался отдать мне пас в моменте с моим голом, но чуток не долетел до мяча орёл.

Ещё раз спасибо всем, кто болел за нас сегодня! До встречи в Саратове! Связь», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

В четвёртом раунде Пути РПЛ Кубка России «БроукБойз» встретятся с «Соколом» из Саратова.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!

Материалы по теме Фёдор Смолов рассказал, каких спортсменов хочет пригласить на свой подкаст

Самые титулованные футбольные клубы России: