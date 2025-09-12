Скидки
Ари отпраздновал гол в Кубке России, сделав селфи со Смоловым и игроками «БроукБойз»

Экс-форвард сборной России Ари сделал селфи во время празднования гола в ворота клуба «Леон Сатурн» в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России за «БроукБойз». Бразилец вышел на замену на 54-й минуте, а на 90+6-й забил второй мяч своей команды, закрепив победу (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

Ари поразил ворота соперников ударом с центра поля после того, как голкипер раменской команды Владислав Русанов покинул ворота и отправился в чужую штрафную на подачу углового. После гола нападающий сделал совместное фото с партнёрами по команде, включая экс-игрока «Краснодара» Фёдора Смолова.

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретятся с командой «Сокол».

