Ари отпраздновал гол в Кубке России, сделав селфи со Смоловым и игроками «БроукБойз»

Экс-форвард сборной России Ари сделал селфи во время празднования гола в ворота клуба «Леон Сатурн» в матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России за «БроукБойз». Бразилец вышел на замену на 54-й минуте, а на 90+6-й забил второй мяч своей команды, закрепив победу (2:0).

Ари поразил ворота соперников ударом с центра поля после того, как голкипер раменской команды Владислав Русанов покинул ворота и отправился в чужую штрафную на подачу углового. После гола нападающий сделал совместное фото с партнёрами по команде, включая экс-игрока «Краснодара» Фёдора Смолова.

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «БроукБойз» встретятся с командой «Сокол».