«Зенит» потратил больше всех из клубов РПЛ в летнее трансферное окно — 2025

«Зенит» потратил на приобретение новых футболистов больше всех из клубов Мир Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно 2025 года — € 32,7 млн, о чём сообщают данные Transfermarkt.

По сведениям источника, минувшим летом санкт-петербургский клуб купил двух игроков: центрального полузащитника Жерсона у «Фламенго» за € 25 млн, а также левого защитника Романа Вегу у «Аргентинос Хуниорс» за € 7,7 млн.

Жерсон сыграл за «Зенит» шесть матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Вега принял участие в восьми матчах РПЛ и Фонбет Кубка России, где также не совершил голевых действий.

