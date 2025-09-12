«Добро пожаловать в Манчестер!» «Манчестер Сити» поприветствовал Доннарумму в клубе

«Манчестер Сити» в социальной сети X опубликовал приветственный пост, посвящённый голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме, который ранее перешёл из «Пари Сен-Жермен» в стан «горожан». Публикация сопровеждается несколькими фотографиями вратаря сборной Италии во время тренировки в дождливый день, что является характерной погодой для этого региона.

Фото: x.com/ManCity

Сам футболист также посвятил одну из публикаций на своей странице переходу в «Манчестер Сити».

«Горд и счастлив быть здесь. Приступим к работе», — сказано в публикации Доннаруммы.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.