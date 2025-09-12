Скидки
Экс-игрок сборной Португалии Нани прилетел в Москву, он сыграет за ФК «Банка» с «Амкалом»

Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани прибыл в Москву. Фото 38-летнего экс-футболиста было опубликовано в телеграм-канале медиафутбольного клуба ФК «Банка». В воскресенье, 14 сентября, «Банка» встретится с «Амкалом» в 3-м туре Кубка лиги.

Ожидается, что португалец дебютирует за клуб в предстоящем матче. Встреча пройдёт на стадионе «Москвич».

Фото: официальный канал ФК «Банка»

Луиш Нани завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года в португальском клубе «Эштрела». В топ-5 европейских лиг, помимо «Манчестер Юнайтед», футболист выступал за «Валенсию», «Лацио» и «Венецию». Нани является чемпионом Европы — 2016 в составе сборной Португалии.

