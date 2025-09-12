Скидки
Самые дорогие переходы летнего трансферного окна — 2025 в РПЛ

Самым дорогим переходом лета 2025 года в Мир Российской Премьер-Лиге стал трансфер полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит». Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заплатили € 25 млн за покупку бразильского футболиста.

Согласно данным Transfermarkt, вторым самым дорогим переходом стал трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак» за € 18 млн.

Замыкает тройку лидеров покупка московским «Динамо» левого защитника Рубенса из «Атлетико Минейро» за € 9 млн.

На четвёртой строчке самых дорогих трансферов минувшего лета в РПЛ расположился переход левого защитника Романа Веги в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» за € 7,7 млн.

На пятом месте находится покупка «Краснодаром» полузащитника Дугласа Аугусто у «Нанта» за € 6,5 млн.

