ЦСКА заработал больше остальных клубов РПЛ в летнее трансферное окно — 2025

ЦСКА заработал на продажах футболистов больше, чем остальные клубы Мир Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно 2025 года — € 19,17 млн. Об этом говорят данные Transfermarkt.

По сведениям источника, минувшим летом красно-синие продали дороже всего атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева — за € 7,5 млн в «Истанбул Башакшехир». На втором месте находится трансфер правого защитника Келлвена в «Палмейрас» за € 6 млн. Замыкает тройку лидеров переход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру» за € 5 млн.

При этом в летнее трансферное окно 2025 года красно-синие потратили на покупку футболистов € 16,29 млн.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: