Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА заработал больше остальных клубов РПЛ в летнее трансферное окно — 2025

ЦСКА заработал больше остальных клубов РПЛ в летнее трансферное окно — 2025
Комментарии

ЦСКА заработал на продажах футболистов больше, чем остальные клубы Мир Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно 2025 года — € 19,17 млн. Об этом говорят данные Transfermarkt.

По сведениям источника, минувшим летом красно-синие продали дороже всего атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева — за € 7,5 млн в «Истанбул Башакшехир». На втором месте находится трансфер правого защитника Келлвена в «Палмейрас» за € 6 млн. Замыкает тройку лидеров переход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру» за € 5 млн.

При этом в летнее трансферное окно 2025 года красно-синие потратили на покупку футболистов € 16,29 млн.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Эксклюзив
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android