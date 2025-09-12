Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа перешёл в кипрский АЕЛ

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа перешёл в кипрский АЕЛ
Комментарии

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа пополнил состав кипрского АЕЛа. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Лимасола.

Сообщается, что футболист заключил со своим новым клубом принципиальное соглашение, в ближайшее время он пройдёт медицинский осмотр.

Очоа является воспитанником «Америки» из Мехико, он также выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», «Стандард» и другие команды. С 2005 года вратарь также защищает цвета национальной команды Мексики. В прошлом сезоне Гильермо выступал за португальский АВС. В 23 матчах прошлого клубного сезона голкипер пропустил 45 мячей и шесть раз отыграл «всухую».

Материалы по теме
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марсьяль продолжит карьеру в Мексике — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android