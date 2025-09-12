Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа перешёл в кипрский АЕЛ

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа пополнил состав кипрского АЕЛа. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Лимасола.

Сообщается, что футболист заключил со своим новым клубом принципиальное соглашение, в ближайшее время он пройдёт медицинский осмотр.

Очоа является воспитанником «Америки» из Мехико, он также выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», «Стандард» и другие команды. С 2005 года вратарь также защищает цвета национальной команды Мексики. В прошлом сезоне Гильермо выступал за португальский АВС. В 23 матчах прошлого клубного сезона голкипер пропустил 45 мячей и шесть раз отыграл «всухую».