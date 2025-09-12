«Не способны обыграть Смолова». Радимов раскритиковал уровень молодых игроков Второй лиги

Бывший российский футболист и тренер, а ныне телеэксперт Владислав Радимов критически высказался об уровне молодых игроков в командах Второй лиги после матча Пути регионов Кубка России, где медиафутбольный «БроукБойз» обыграл «Леон Сатурн» со счётом 2:0.

«Вторая лига должна готовить молодых футболистов. По идее, эти футболисты должны затем выступать в элите. А как они там могут выступать, если не способны обыграть ветеранов, таких как Ари, Макеев и Смолов? Я даже не говорю о счёте матча, тем более, что «Сатурн» мог бы и выиграть. Вы посмотрите на качество игры этих молодых ребят. К тому же они психологически не способны переломить ход матча.

Где выходцы из Второй лиги в основе клубов РПЛ? Те, кто есть, это выходцы из клубных академий. Батраков, Кисляк. А ведь раньше Вторая лига была кузницей талантов. Я сам там играл, Жирков там играл, можно привести много примеров», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«БроукБойз» сыграет в четвёртом раунде Кубка России, где следующим соперником медиафутбольной команды станет саратовский «Сокол». За «БроукБойз» в соревнованиях выступают экс-игроки из РПЛ Фёдор Смолов, Евгений Макеев, Павел Яковлев и Ари.

