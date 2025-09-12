Скидки
«Уверен, он поможет мне». Доннарумма – о предстоящей работе с Гвардиолой в «Ман Сити»

«Уверен, он поможет мне». Доннарумма – о предстоящей работе с Гвардиолой в «Ман Сити»
Комментарии

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящей работе в «Манчестер Сити» под руководством главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы.

«Я думаю, его история говорит сама за себя. Тот факт, что он захотел видеть меня здесь, — это повод для гордости. Это неописуемое чувство. Для футболиста быть под его руководством — это лучшее, что может быть. Я с нетерпением жду возможности следовать за ним и выходить на поле вместе с ним. Я уверен, он очень поможет мне, и вместе мы добьёмся больших успехов, в этом сезоне и в последующие годы», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «Манчестер Сити».

Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне итальянец стал с «ПСЖ» чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира.

