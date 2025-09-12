Ямаль – о скандале вокруг празднования его 18-летия: я не разозлился, было даже смешно

18-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о скандале вокруг празднования его совершеннолетия.

«Я не разозлился. Мне было даже смешно. Пытались очернить это разными способами. Одна женщина говорила, что я выбирал девушек так или иначе, и это всё была ложь. Потом ещё история с официантами, который там работали», — приводит слова Ямаля Marca.

Ранее появилась информация, что на вечеринку Ямаля привезли людей, страдающих карликовостью. Министерство социальных прав обратилось в прокуратуру, к омбудсмену и в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать, был ли нарушен закон об инвалидности, запрещающий показ передач, высмеивающих или унижающих людей с ограниченными возможностями.