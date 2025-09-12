Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль – о скандале вокруг празднования его 18-летия: я не разозлился, было даже смешно

Ямаль – о скандале вокруг празднования его 18-летия: я не разозлился, было даже смешно
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о скандале вокруг празднования его совершеннолетия.

«Я не разозлился. Мне было даже смешно. Пытались очернить это разными способами. Одна женщина говорила, что я выбирал девушек так или иначе, и это всё была ложь. Потом ещё история с официантами, который там работали», — приводит слова Ямаля Marca.

Ранее появилась информация, что на вечеринку Ямаля привезли людей, страдающих карликовостью. Министерство социальных прав обратилось в прокуратуру, к омбудсмену и в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать, был ли нарушен закон об инвалидности, запрещающий показ передач, высмеивающих или унижающих людей с ограниченными возможностями.

Материалы по теме
Ямаль: не мечтаю выиграть один «Золотой мяч», я мечтаю выиграть их много
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android