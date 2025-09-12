Самые дорогие продажи летнего трансферного окна — 2025 в РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Самым дорогой продажей лета 2025 года в Мир Российской Премьер-Лиге стал трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго». Ранее сообщалось, что бело-голубые получили € 12,5 млн за покупку колумбийского футболиста.

Согласно данным Transfermarkt, вторым самым дорогим переходом стал трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаев из ЦСКА в турецкий «Истанбул Башакшехир» за € 7,5 млн.

Замыкает тройку лидеров продажа московским ЦСКА атакующего полузащитника Келлвена в бразильский «Палмейрас» за € 6 млн.

На четвёртой строчке самых дорогих продаж минувшего лета в РПЛ расположился переход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ за € 5 млн.

На пятом месте находится продажа «Крыльями Советов» форварда Ивана Сергеева в московское «Динамо» за € 3,8 млн.

Материалы по теме Самые дорогие переходы летнего трансферного окна — 2025 в РПЛ

Самые дорогие трансферы «Зенита»: