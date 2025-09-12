Скидки
Стало известно, когда Энрике сможет присоединиться к «ПСЖ» после перенесённой операции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике может присоединиться к команде раньше предполагаемого срока после перелома ключицы, которую он получил в результате падения с велосипеда, сообщает Le Parisien. Ранее сообщалось, что после падения он перенёс операцию.

14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Энрике пропустил обе тренировки своей команды после возвращения с международного перерыва, и помощник тренера Рафаэль Пол руководил командой на этих тренировках до возобновления лиги.

Если не будет медицинских противопоказаний, испанский специалист сможет руководить командой в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Лансом», который состоится 14 сентября.

