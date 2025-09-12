«Бывает и дни рождения пропускаю». Карпин рассказал, что не попал к дочке на 1 сентября

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался об отношении к пропуску важных семейных дней.

— Недавно прошёл День знаний. Попали к дочке в школу?

— Естественно нет — я не успел. 31 августа играли в Махачкале поздно вечером, а на следующий день уже был в Новогорске. Так что не попал к дочке в школу.

— Сильно расстроились, что не попали?

— Хотелось бы, конечно, всё-таки «в первый раз — в первый класс».

— Это уже привычная история, что пропускаете важные семейные дни?

— Опять же: к сожалению, да. Понятно – хочется. И не только первого сентября. Бывает, что и дни рождения пропускаю, когда вся семья собирается. Хочется там быть. Но что есть то есть, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

После семи стартовых турах РПЛ бело-голубые набрали восемь очков и идут на девятом месте.



