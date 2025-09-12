УЕФА внёс поправку к регламенту мужских клубных турниров

Исполнительный комитет одобрил поправку к регламенту мужских клубных турниров УЕФА сезона 2025/26, разрешающую временную замену максимум одного полевого игрока, получившего долгосрочную травму или заболевшего на длительный срок, в течение общего этапа до шестого тура включительно, сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, причина внесения поправки заключается в стремлении не допускать несправедливого сокращения составов команд, а также оградить игроков от дополнительной нагрузки.

Первые матчи общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 стартует 16 сентября.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ» В финальном матче прошлого розыгрыша команда разгромила «Интер» со счётом 5:0.