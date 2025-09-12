Григорян назвал лучший трансфер лета в РПЛ

Российский тренер и футбольный телеэксперт Александр Григорян высказался о лучших трансферах лета выделив самую удачную сделку в Российской Премьер-Лиги.

«Лучший трансфер лета? Очевидный ответ: Гаэтан Перрен. Давно игрок такого масштаба не переходил в РПЛ. Тем более, что он «десятка» по позиции. Это очень яркий футболист. При необходимости может заменить Сперцяна. Также отмечу Жедсона в «Спартаке». Его взаимодействие с партнёрами в центральной линии стремительно улучшается, что очень хорошо заметно в последних матчах. Жедсон тоже очень качественный игрок. Разочарований назвать пока не могу. Нужно больше времени, чтобы это оценить», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Французский полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен перебрался в клуб из «Нанта» за € 5 млн. В текущем сезоне он сыграл в шести матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

