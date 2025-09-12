РУСТАТ назвал лидеров РПЛ по количеству передач под удар после 7 туров

Статистический оператор РУСТАТ назвал лидеров Российской Премьер-Лиги по количеству передач под удар после 7 туров соревнований.
Во главе рейтинга располагаются атакующие полузащитники Алексей Батраков из «Локомотива» и Эдуард Сперцян, представляющий «Краснодар». Сперцян и Батраков отдали по 18 передач под удар, при этом Сперцян провёл на поле на 48 минут меньше, чем Батраков.
Топ-6 игроков Мир РПЛ по количеству передач под удар по итогам 7 туров:
- Эдуард Сперцян из «Краснодара» — 18 (620 мин.).
- Алексей Батраков из «Локомотива» — 18 (668 мин.).
- Матеус Алвес из ЦСКА — 13 (526 мин.).
- Эсекьель Барко из «Спартака» — 12 (643 мин.).
- Артём Дзюба из «Акрона» — 11 (688 мин.).
- Дмитрий Кабутов из «Рубина» — 10 (609 мин.).
Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика»(15).