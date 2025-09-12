Гулам: «ПСЖ» допустил вопиющую ошибку и проявил неуважение к Доннарумме

Бывший защитник «Анже», «Наполи» и «Сент-Этьена» Фаузи Гулам раскритиковал «ПСЖ» за продажу итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«ПСЖ» допустил вопиющую ошибку и проявил неуважение к Доннарумме. Они захотели угодить Луису Энрике, потому что он выигрывал, но так нельзя поступать с игроком, который является символом победы. Джиджо — один из двух-трёх сильнейших вратарей в мире и будет в десятке претендентов на «Золотой мяч», но если бы не пришёл Гвардиола, что бы произошло?

Могло бы закончиться тем, что он стал бы вторым номером. Чтобы было ясно, Шевалье очень силён, но я спрашиваю себя, если бы Джиджо действительно был так слаб ногами, как утверждали, до такой степени, что это вынудило «ПСЖ» менять вратаря, взял бы его такой тренер, как Пеп? Этот предлог не имеет смысла. Я живу и в Париже, знаю истории и людей, знаю, насколько его любили и уважали товарищи по команде и болельщики. Я не могу этого объяснить, потому что это необъяснимый выбор. Глупость», — приводит слова Гулама Corriere dello Sport.

Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.