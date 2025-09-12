Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лидер РПЛ по количеству ударов в створ ворот на данный момент

Назван лидер РПЛ по количеству ударов в створ ворот на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Появился рейтинг футболистов Мир Российской Премьер-Лиги по количеству ударов в створ ворот в сезоне-2025/2026. Его составил и опубликовал статистический телеграм-канал «РУСТАТ».

Так, лидирующую позицию в данном рейтинге по итогам семи туров РПЛ занимает форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Он провёл на поле 671 минуту, за которую нанёс 12 (63%) ударов в створ. Ровно половина ударов в створ у Даку конвертировались в забитые голы.

Топ-7 игроков по количеству ударов в створ по итогам 7 туров Мир РПЛ:

  1. Мирлинд Даку из «Рубина» — 12 (63%), 6 голов.
  2. Дмитрий Воробьёв из «Локомотива» — 11 (69%), 5 голов.
  3. Брайан Хиль из «Балтики» — 11 (69%), 5 голов.
  4. Алексей Батраков из «Локомотива» — 11 (58%), 7 голов.
  5. Джон Кордоба из «Краснодара» — 11 (46%), 4 гола.
  6. Денис Макаров из «Динамо» — 9 (53%), 3 гола.
  7. Вадим Раков из «Крыльев Советов» — 9 (50%), 5 голов.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

Материалы по теме
РУСТАТ назвал лидеров РПЛ по количеству передач под удар после 7 туров

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android