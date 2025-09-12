Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назван лидер РПЛ по количеству ударов в створ ворот на данный момент

Появился рейтинг футболистов Мир Российской Премьер-Лиги по количеству ударов в створ ворот в сезоне-2025/2026. Его составил и опубликовал статистический телеграм-канал «РУСТАТ».

Так, лидирующую позицию в данном рейтинге по итогам семи туров РПЛ занимает форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Он провёл на поле 671 минуту, за которую нанёс 12 (63%) ударов в створ. Ровно половина ударов в створ у Даку конвертировались в забитые голы.

Топ-7 игроков по количеству ударов в створ по итогам 7 туров Мир РПЛ:

Мирлинд Даку из «Рубина» — 12 (63%), 6 голов. Дмитрий Воробьёв из «Локомотива» — 11 (69%), 5 голов. Брайан Хиль из «Балтики» — 11 (69%), 5 голов. Алексей Батраков из «Локомотива» — 11 (58%), 7 голов. Джон Кордоба из «Краснодара» — 11 (46%), 4 гола. Денис Макаров из «Динамо» — 9 (53%), 3 гола. Вадим Раков из «Крыльев Советов» — 9 (50%), 5 голов.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

