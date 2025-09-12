Радимов – о вердикте КДК по Кордобе: решение могло быть и жёстче

Бывший российский футболист и тренер, а ныне телеэксперт Владислав Радимов высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на два матча (один из которых условно) после удаления в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«В моём понимании проблема была не в красной карточке, которой может и не должно было быть. Проблема в поведении Кордобы после эпизода. Вызывающее агрессивное поведение — и это же не первый случай. Если человек не понимает с первого раза, то что с ним делать? Я считаю, решение по Кордобе могло быть и жёстче.

Мне кажется, «Краснодару» нужно нанять специального человека, чтобы он как‑то успокаивал Кордобу. Вот мы сейчас осуждаем Смолова, и в том числе за то, что на его поведение смотрят дети. На футболе тоже женщины и дети на трибунах. Так давайте вести себя соответственно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На 56-й минуте Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. После этого он допустил, что может покинуть чемпионат России из-за судейства.