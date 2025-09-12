Карпин: насколько проще работать по сравнению с тем, как было год назад? Процентов на 50

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что ему на 50% проще работать, чем было год назад.

— В Москву вы сейчас вернулись на постоянку. Насколько чаще теперь бываете с близкими?

— Да даже если просто посчитать… Каждый выезд занимал минимум 4 дня. Сейчас — 2. Просто из-за логистики.

— Есть вещи, на которое теперь находится время, а раньше — никак?

— С женой сходить в театр, с детьми — в цирк или океанариум. Раньше таких свободных дней почти не было — они проходили в разъездах.

— На что в театр ходили?

— В августе ходили на Квартет И. Как всегда с юмором и иронией.

— Глобально, если оценивать состояние Карпина год назад и сейчас, на сколько процентов вам стало проще жить и работать?

— Процентов на 50, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. На данный момент бело-голубые с восемью очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

