Валерий Карпин — о возможной отставке: уже говорил, что могу и завтра уйти

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями о возможной отставке с поста наставника бело-голубых на фоне результатов своих подопечных в текущем сезоне.

— Сейчас сентябрь 2025-го. Пусть это и не самый сложный период в карьере, однако таких трудностей не было давно. Но по нашему общению есть впечатление, что как-то по-особенному вам с этим справляться и не надо.

— Не знаю, какие у вас впечатления, но как-то справляюсь.

— И не бывает моментов, что руки просто опускаются?

— Минуты прострации — да. Когда всё сделали верно, а выхлопа нет. Но это проходит через час.

— Но для болельщиков, журналистов, есть маркер — когда тренер начинает отвечать на вопросы об отставке.

— Я не вижу в этом ничего такого. Уже говорил как-то, что могу и завтра уйти. Допустим, меня уволят завтра — ну и? Ну, так и вас завтра уволить могут.

— Могут.

— И что, вы умрёте?

— Не умру.

— Ну вот и я не умру, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В семи стартовых турах чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и идут на девятом месте.

