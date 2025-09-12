Валерий Карпин — о возможной отставке: уже говорил, что могу и завтра уйти

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями о возможной отставке с поста наставника бело-голубых на фоне результатов своих подопечных в текущем сезоне.
— Сейчас сентябрь 2025-го. Пусть это и не самый сложный период в карьере, однако таких трудностей не было давно. Но по нашему общению есть впечатление, что как-то по-особенному вам с этим справляться и не надо.
— Не знаю, какие у вас впечатления, но как-то справляюсь.
— И не бывает моментов, что руки просто опускаются?
— Минуты прострации — да. Когда всё сделали верно, а выхлопа нет. Но это проходит через час.
— Но для болельщиков, журналистов, есть маркер — когда тренер начинает отвечать на вопросы об отставке.
— Я не вижу в этом ничего такого. Уже говорил как-то, что могу и завтра уйти. Допустим, меня уволят завтра — ну и? Ну, так и вас завтра уволить могут.
— Могут.
— И что, вы умрёте?
— Не умру.
— Ну вот и я не умру, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.
Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В семи стартовых турах чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и идут на девятом месте.
Самая крупная победа «Динамо»: