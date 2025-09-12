Скидки
Доннарумма высказался о грядущей конкуренции с Траффордом за место в основе «Ман Сити»

Доннарумма высказался о грядущей конкуренции с Траффордом за место в основе «Ман Сити»
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями о предстоящей конкуренции в «Манчестер Сити» с другим новичком «горожан», воспитанником команды англичанином Джеймсом Траффордом.

«Я доволен, потому что конкуренция полезна для всех. Рад и с нетерпением жду встречи с ним и со всеми остальными партнёрами по команде. Нам нужно сформировать сильную, сплочённую команду, команду, где люди заботятся друг о друге. Я считаю, что это самое важное для достижения успеха. Уверен, что все вместе — с ним и с остальными — мы проведём отличный сезон», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «горожан».

Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, как и Траффорд. В стартовых матчах сезона в АПЛ в основном составе был именно англичанин.

