Джанлуиджи Доннарумма назвал лучшую лигу в мире

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма назвал чемпионат Англии лучшей лигой в мире.

«Это новая глава в моей жизни и карьере. Играть в Премьер-лиге за «Манчестер Сити» для меня огромное чувство, и я готов к этому вызову. Я всегда мечтал играть в АПЛ, ведь это лучшая лига в мире», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «Манчестер Сити».

Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне итальянец провёл за «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах и стал вместе с клубом чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира.

