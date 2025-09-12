Руководство «Лидс Юнайтед» сомневается в Дэниеле Фарке и ищет замену тренеру — Daily Mail

«Лидс Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера Дэниела Фарке. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, американские владельцы клуба сомневаются, что Дэниеле Фарке способен обеспечить прописку «Лидсу» в АПЛ на следующий сезон. Окончательное решение ещё не принято, но в руководстве клуба уже рассматривают альтернативные кандидатуры.

Фарке возглавляет «Лидс» с лета 2023 года и вывел клуб в АПЛ в прошлом году, выиграв Чемпионшип. Ранее он возглавлял «Норвич» и «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В январе 2022 года немец подписал контракт с «Краснодаром», но покинул клуб уже спустя два месяца, не проведя ни одного матча.

После трёх туров АПЛ «Лидс» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Свой следующий матч команда проведёт 13 сентября на выезде против «Фулхэма».