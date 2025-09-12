«Ювентус» нацелился на Адемолу Лукмана из «Аталанты» — Tuttosport

«Ювентус» заинтересован в приобретении форварда «Аталанты» Адемолы Лукмана. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, игрок рассматривается туринцами в качестве замены Душану Влаховичу, который, вероятно, покинет команду. Переход футболиста сборной Нигерии возможен даже зимой.

Напомним, в августе Лукманом интересовался миланский «Интер», который предложил «Аталанте» € 45 млн за трансфер, но получил отказ.

В минувшем сезоне нигерийский форвард провёл 40 матчей, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.