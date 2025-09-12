Скидки
Ламин Ямаль рассказал, как купил дом свой маме

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился историей, как купил дом свой маме.

«Я спросил её, какой район она хочет, и это был именно тот, который она выбрала. У неё есть всё, что она пожелает. Для меня она — моя королева, это то, что я люблю больше всего. Моя мама счастлива, вижу и у моего брата может быть то детство, о котором я мечтал, и это делает меня счастливее всего», — приводит слова Ямаля 20minutos.

В текущем сезоне 18-тилетний Ламин Ямаль сыграл за каталонский клуб в Ла Лиге три матча, в которых сумел забить два мяча и сделать три результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2031 года, а рыночная стоимость оценивается в € 200 млн.

