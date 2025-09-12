«Лидс Юнайтед» рассматривает Моуринью и Эшпириту Санту на замену Фарке — TEAMtalk

Руководство «Лидс Юнайтед» начинает проработку вариантов с возможной сменой тренера. В шорт-листе клуба фигурируют Жозе Моуринью и Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, предложения к специалистам поступят в случае увольнения действующего главного тренера команды Даниэля Фарке.
Ранее сообщалось, американские владельцы клуба сомневаются, что Дэниеле Фарке способен сохранить «Лидс Юнайтед» в АПЛ на следующий сезон.
После трёх туров «Лидс» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея четыре очка в активе. Следующий матч команда проведёт 13 сентября в гостях у «Фулхэма».