Экс-защитник «Спартака» Павел Маслов подписал контракт с песчанокопской «Чайкой»

Официальный телеграм-канал «Чайки» из села Песчанокопское (Ростовская область) объявил о подписании контракта с 25-летним российским защитником Павлом Масловым. Соглашение игрок заключил в статусе свободного агента, о сроке его действия не сообщается.

С июня 2018 года Павел Маслов выступал за московский «Спартак», 7 июля 2025 года красно-белые официально объявили о его уходе в связи с истечением срока действия контракта. С сентября 2024 года до конца сезона-2024/2025 футболист играл в Pari Первой лиге за «Сочи» на правах аренды.

«Чайка» выступает в Первой лиге, после девяти сыгранных матчей в активе песчанокопцев шесть набранных очков, они занимают в турнирной таблице 17-е (предпоследнее) место, находясь в зоне вылета.

Видео: «Черноморец» — «Сочи». 0:1, Павел Маслов