Защитник «Ростова» Игорь Калинин перешёл в греческий «Пансерраикос»

29-летний левый защитник «Ростова» Игорь Калинин стал игроком греческого клуба «Пансерраикос», сообщает портал Transfermarkt. По данным источника, переход осуществлён на правах свободного агента, контракт Калинина с новой командой заключён сроком до конца текущего сезона.

Трансферные права на Игоря Калинина принадлежали «Ростову» с июля 2021 года, при этом три последних сезона, начиная с сезона-2022/2023, футболист провёл в аренде в воронежском «Факеле».

Ориентировочная трансферная стоимость Игоря Калинина по оценке портала Transfermarkt составляет € 700 тыс.

