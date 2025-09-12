Мохамед Конате объяснил, почему матч «Ахмата» с «Локомотивом» будет непростым

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате высказался о предстоящей домашней игре с московским «Локомотивом» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Наш соперник — сильная команда. У них очень хорошие футболисты, против которых сложно играть. Они отлично контролируют мяч, так что матч будет непростым. У нас тоже хорошая команда, так что мы хотим набрать очки. Это футбол, и мы очень хотим выиграть», — сказал Конате в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Ахматом» и «Локомотивом» пройдёт в Грозном 13 сентября и начнётся в 16:45 мск. Железнодорожники с 15 очками в семи играх занимают четвёртое место, бело-зелёные набрали восемь очков и находятся на 11-й строчке таблицы РПЛ.

