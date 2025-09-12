«Этот клуб всегда меня восхищал». Доннарумма — о «Манчестер Сити»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу своего нового клуба.

«Этот клуб всегда меня восхищал. Всё вокруг меня впечатляет: тренировочный центр, стадион — всё просто фантастично. Нельзя понять, какие ценности действительно важны для клуба, пока не увидишь это своими глазами. Здания и персонал здесь великолепны, поэтому я горд быть здесь и рад своему выбору. Надеюсь, смогу войти в историю клуба и выиграть как можно больше трофеев — это моя цель», — приводит слова Доннаруммы ESPN.

Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне итальянец выиграл с «ПСЖ» титул чемпиона Франции, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира.