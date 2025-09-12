Скидки
Главная Футбол Новости

Травма колена выбила вратаря «Монако» Градецки из строя на два месяца

35-летний вратарь «Монако» Лукаш Градецки пропустит около двух месяцев из-за травмы колена. Об этом сообщает Get French Football News, со слов главного тренера команды Ади Хюттера.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Аклиуш – 6'     2:0 Балогун – 48'     2:1 Баква – 73'     2:2 Паничелли – 76'     3:2 Минамино – 90+6'    
Удаления: нет / Нзингула – 90+9'

Инцидент произошёл в третьем туре Лиги 1, когда «Монако» одержал победу над «Страсбуром» со счётом 3:2. Градецки был вынужден покинуть поле на 79-й минуте. Более двух минут медицинская бригада пыталась помочь голкиперу, но вернуть его в игру не удалось, в итоге тренер принял решение о замене.

В текущем сезоне вратарь провёл за «Монако» три матча в Лиге 1, в которых пропустил четыре гола.

Лукаш Градецки подписал контракт с «Монако» до лета 2027 года с опцией продления на сезон, его рыночная стоимость оценивается в € 2 млн. Напомним, ранее вратарь выступал за «Байер» с 2018 года.

