Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Зенита»: «Рубин» просто невозможно представить без Даку на данный момент

Экс-нападающий «Зенита»: «Рубин» просто невозможно представить без Даку на данный момент
Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался про зависимость казанского «Рубина» от игры албанского нападающего Мирлинда Даку.

«Рубин» напрямую зависит от Даку. Команда побеждает за счёт его голов. Без него «Рубин» был бы намного ниже в турнирной таблице, а игровую схему пришлось бы перестраивать. «Рубин» просто невозможно представить без Даку на данный момент», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Мирлинд Даку в текущем сезоны сыграл за «Рубин» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей отдал одну результативную передачу.

В матче восьмого тура РПЛ «Рубин» дома примет махачкалинское «Динамо».

Материалы по теме
Рахимов: все ждут от Даку феерической игры, так не бывает даже у великих футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android