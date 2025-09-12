Экс-нападающий «Зенита»: «Рубин» просто невозможно представить без Даку на данный момент

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался про зависимость казанского «Рубина» от игры албанского нападающего Мирлинда Даку.

«Рубин» напрямую зависит от Даку. Команда побеждает за счёт его голов. Без него «Рубин» был бы намного ниже в турнирной таблице, а игровую схему пришлось бы перестраивать. «Рубин» просто невозможно представить без Даку на данный момент», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Мирлинд Даку в текущем сезоны сыграл за «Рубин» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей отдал одну результативную передачу.

В матче восьмого тура РПЛ «Рубин» дома примет махачкалинское «Динамо».