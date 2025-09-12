Скидки
Футбол Новости

Габриэл Мартинелли рассказал, как относится к конкуренции в «Арсенале»

Комментарии

23-летний вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли высказался о конкуренции в клубе.

«В «Арсенале», ситуация похожа на сборную. Если вы спросите меня, хорошо ли иметь Винисиуса или Родриго в сборной, я однозначно скажу «да». Потому что они помогут команде выигрывать титулы. А если мы хотим побеждать, нам нужны качественные игроки. То же самое и с «Арсеналом». Я очень рад приходу Эзе и Мадуэке. Троссард тоже играет на левом фланге. Мы очень рады, когда рядом есть качественные игроки. В сезоне много матчей, многое может случиться — травмы и так далее. Поэтому мы рады, что клуб ищет лучших игроков в лиге, чтобы мы могли пытаться побеждать», — приводит слова Мартинелли Mirror.

В текущем сезоне Мартинелли принял участие в двух матчах за «Арсенал», результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 55 млн.

